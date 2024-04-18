Агата Муцениеце намекнула на то, что Кологривый, как и многие пользователи Сети, распускает о ней фейки

Вернувшись в Москву из Новосибирска после скандальной истории в ресторане и ареста, Никита Кологривый рассказал в одном из интервью, что у него якобы был роман с Агатой Муцениеце, когда они вместе снимались в фильме "Я — медведь".
По словам Кологривого, роман был недолгим, но такое часто случается у актёров, которым любовные интрижки друг с другом помогают лучше вжиться в роль. Агата Муцениеце была озадачена таким заявлением. Она не стала комментировать "сенсацию", но вскользь упомянула о том, что в последнее время сталкивается с большим количеством лжи, которую распространяют о ней в Сети.
По этим словам можно сделать вывод, что Никита Кологривый выдумал историю о своём романе с Муцениеце ради очередного пиара.
Муцениеце сказала, что не смотрела интервью Кологривого, которое он дал Лауре Джугелии, и передала привет актёру.