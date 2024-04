Агата Муцениеце намекнула на то, что Кологривый, как и многие пользователи Сети, распускает о ней фейки

Вернувшись в Москву из Новосибирска после скандальной истории в ресторане и ареста, Никита Кологривый рассказал в одном из интервью, что у него якобы был роман с Агатой Муцениеце, когда они вместе снимались в фильме "Я — медведь".

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International