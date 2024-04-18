Советский фильм "Бриллиантовая рука" покажут на больших экранах в честь 100-летия "Мосфильма"

Фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" покажут на больших экранах

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" покажут на больших экранах. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга "Цифровое телевидение".

Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сообщается, что показ будет приурочен к 100-летию "Мосфильма", и картина выйдет 25 апреля. Проект известного режиссёра воссоздали в 4К-формате — придали "Бриллиантовой руке" точные краски и звуки, которые закладывались создателями.

Как рассказали агентству в пресс-службе, "Бриллиантовую руку" не случайно выбрали для показа. Ранее телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" опрашивал зрителей, чтобы узнать, какую картину они хотели бы посмотреть в кинотеатре. Оказалось, что этот фильм Леонида Гайдая желают увидеть 22% респондентов.

Напомним, что премьера картины прошла 28 апреля 1969 года. Главную роль ней исполнил Юрий Никулин. В год выхода на экраны, фильм посмотрели более 76 миллионов человек. Впоследствии эту отметку не могли превысить другие проекты на протяжении 11 лет.