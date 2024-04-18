Алена Хмельницкая раскрыла, как Тигран Кеосаян принял рождение внука

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, что е бывший муж режиссер Тигран Кеосаян счастлив рождению внука.
"Он, по-моему, абсолютно счастлив", — поделилась артистка.
Алена не считает себя строгой родительницей и рассчитывает стать другом для внука, которого назвали Гаспаром. Ее дочь Александра живет отдельно. Тем не менее Хмельницкая старается поддерживать дружеские отношения с обеими дочерьми и надеется, что это получится и с Гаспаром.
В браке с Кеосаяном у Хмельницкой родились две дочери. После развода она вступила в новые отношения с мужчиной намного младше себя. Актриса сохранила теплые отношения и с бывшим мужем. Даже подружилась с его новой женой — Маргаритой Симоньян.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.