Алена Хмельницкая раскрыла, как Тигран Кеосаян принял рождение внука

Алена Хмельницкая завила, что надеется стать другом внуку

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Актриса Алена Хмельницкая рассказала, что е бывший муж режиссер Тигран Кеосаян счастлив рождению внука.

Фото: YouTube канал ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ by Скриншот видео YouTube канала ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ is licensed under public domain

"Он, по-моему, абсолютно счастлив", — поделилась артистка.

Алена не считает себя строгой родительницей и рассчитывает стать другом для внука, которого назвали Гаспаром. Ее дочь Александра живет отдельно. Тем не менее Хмельницкая старается поддерживать дружеские отношения с обеими дочерьми и надеется, что это получится и с Гаспаром.

В браке с Кеосаяном у Хмельницкой родились две дочери. После развода она вступила в новые отношения с мужчиной намного младше себя. Актриса сохранила теплые отношения и с бывшим мужем. Даже подружилась с его новой женой — Маргаритой Симоньян.