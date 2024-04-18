Алена Хмельницкая раскрыла, как Тигран Кеосаян принял рождение внука

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Алена Хмельницкая завила, что надеется стать другом внуку

0:48
Кино

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, что е бывший муж режиссер Тигран Кеосаян счастлив рождению внука.

Алена Хмельницкая завила, что надеется стать другом внуку
Фото: YouTube канал ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ by Скриншот видео YouTube канала ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ is licensed under public domain

"Он, по-моему, абсолютно счастлив", — поделилась артистка.

Алена не считает себя строгой родительницей и рассчитывает стать другом для внука, которого назвали Гаспаром. Ее дочь Александра живет отдельно. Тем не менее Хмельницкая старается поддерживать дружеские отношения с обеими дочерьми и надеется, что это получится и с Гаспаром.

В браке с Кеосаяном у Хмельницкой родились две дочери. После развода она вступила в новые отношения с мужчиной намного младше себя. Актриса сохранила теплые отношения и с бывшим мужем. Даже подружилась с его новой женой — Маргаритой Симоньян.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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