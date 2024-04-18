"Культура обезьянничества": кинокритик Шпагин объяснил, почему в России начали массово экранизировать мультфильмы

В последнее время в России постоянно экранизируют мультфильмы. Не успеет отгреметь одна премьера, как на экран уже выходит новый детский фильм. Кинокритик Александр Шпагин объяснил, что такая тенденция началась с "Чебурашки", имевшем оглушительный успех, и назвал главные минусы этой моды.
"Все ломанулись после "Чебурашки" в кинотеатры. Пока эта матрица работает хорошо. Получается замкнутый круг добра и успеха, но, скорее всего, он сузится. Наши продюсеры хорошо обладают культурой обезьянничества, но плохо обладают культурой создания ноу-хау даже внутри определённых трендов, а это необходимо", — отметил Шпагин в беседе с NEWS.ru.
Ранее Шпагин высказал пожелание, чтобы "Волшебник изумрудного города" получился лучше "Бременских музыкантов", которые он назвал "кошмарным ужасом, дичью и отрыжкой гламура 2010-х".
По мнению Шпагина, из "Волшебника изумрудного города" можно было бы сделать хорошее фэнтези, поскольку западные сказки располагают к съёмкам фильмов в этом жанре.