"Культура обезьянничества": кинокритик Шпагин объяснил, почему в России начали массово экранизировать мультфильмы

Кинокритик Шпагин связал интерес к экранизациям мультиков с успехом "Чебурашки"

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В последнее время в России постоянно экранизируют мультфильмы. Не успеет отгреметь одна премьера, как на экран уже выходит новый детский фильм. Кинокритик Александр Шпагин объяснил, что такая тенденция началась с "Чебурашки", имевшем оглушительный успех, и назвал главные минусы этой моды.

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"Все ломанулись после "Чебурашки" в кинотеатры. Пока эта матрица работает хорошо. Получается замкнутый круг добра и успеха, но, скорее всего, он сузится. Наши продюсеры хорошо обладают культурой обезьянничества, но плохо обладают культурой создания ноу-хау даже внутри определённых трендов, а это необходимо", — отметил Шпагин в беседе с NEWS.ru.

Ранее Шпагин высказал пожелание, чтобы "Волшебник изумрудного города" получился лучше "Бременских музыкантов", которые он назвал "кошмарным ужасом, дичью и отрыжкой гламура 2010-х".

По мнению Шпагина, из "Волшебника изумрудного города" можно было бы сделать хорошее фэнтези, поскольку западные сказки располагают к съёмкам фильмов в этом жанре.