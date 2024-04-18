Только парик и наклеенные брови: Юрий Стоянов рассказал, как играл Брежнева в сериале "Игры"

Юрий Стоянов рассказал, что в роли Брежнева он обошелся без грима

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал НСН о своей роли Леонида Брежнева в сериале "Игры", посвященном подготовке к Олимпиаде-80. Ранее "Кинопоиск" опубликовал трейлер сериала в режиссуре Евгения Стычкина.

Фото: YouTube канал Позитивчик by Скриншот видео YouTube канала Позитивчик is licensed under public domain

В проекте также снялись Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Александра Бортич и другие. Стоянов отметил, что на съемках ему помогали воспоминания о 1980-х годах и хроника того времени.

При этом он не мог ориентироваться ни на игру Сергея Шакурова, который гениально играл Брежнева в другом сериале, ни на "Городок", где он сам изображал секретаря КПСС. Леонид Ильич в "Городке" был анекдотичным, это были 1990-е, когда все оценивали прошлое с перехлестом. Здесь же реальный исторический персонаж.