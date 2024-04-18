Только парик и наклеенные брови: Юрий Стоянов рассказал, как играл Брежнева в сериале "Игры"

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал НСН о своей роли Леонида Брежнева в сериале "Игры", посвященном подготовке к Олимпиаде-80. Ранее "Кинопоиск" опубликовал трейлер сериала в режиссуре Евгения Стычкина.
В проекте также снялись Алексей Серебряков, Игорь Костолевский, Александра Бортич и другие. Стоянов отметил, что на съемках ему помогали воспоминания о 1980-х годах и хроника того времени.
При этом он не мог ориентироваться ни на игру Сергея Шакурова, который гениально играл Брежнева в другом сериале, ни на "Городок", где он сам изображал секретаря КПСС. Леонид Ильич в "Городке" был анекдотичным, это были 1990-е, когда все оценивали прошлое с перехлестом. Здесь же реальный исторический персонаж.
"У меня есть некоторое сходство с Брежневым, поэтому грима на мне в этом фильме нет, есть наклеенные брови и парик, больше ничего. Я современник этих событий, в 1980-м году мне было 23 года и я уже работал в театре. Я помню, как во время похорон Брежнева его гроб уронили у Кремлевской стены", — поделился актер.