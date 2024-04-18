Мне еще не доводилось: Максим Матвеев сыграет сразу две роли в криминальной драме "Чужие деньги"

Стартовали съемки драмы "Чужие деньги" с Максимом Матвеевым и Гошей Куценко

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Начались съемки криминальной драмы "Чужие деньги" по сценарию Сергея Минаева. В главных ролях — Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский и Гоша Куценко.

Фото: commons.wikimedia.org by Зимин.В.Г. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Сюжет рассказывает о провинциале Юре Афанасьеве, который очень похож на главу криптомафии Алексея Воронова. Он решает уйти в бега и оставляет вместо себя двойника, но идеальный план не срабатывает: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева принимают за него.

Теперь Юре придется стать другим человеком и научиться быть гениальным аферистом, чтобы избежать преследования криминальных структур, чиновников и силовиков и, наконец-то, получить долгожданную роскошную жизнь.

"Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. Этот опыт любопытен не только для меня как для исполнителя, а вообще для всей команды… Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам", — рассказал Матвеев.

В целом эта криминальная драма, премьера которой состоится в онлайн-кинотеатре "Иви" в 2025 году, вскрывает изнанку мира черных денег и его обитателей — финансовых аферистов, криптанов, обнальщиков. Причем в основу сюжета легли реальные события.