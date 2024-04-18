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4 экранные истории любви, которые принято идеализировать, но зрители не видят в них ничего хорошего

4 экранные истории любви, которые кажутся красивыми, но не восхищают зрителей

2:21
Кино

В последние годы появилась мода на психологические разборы персонажей фильмов и их отношений, и если раньше зрители смотрели кино и принимали как должное то, что видели на экране, то теперь находится всё больше скептиков, которые не готовы слепо верить в великую любовь и счастливое будущее персонажей.

4 экранные истории любви, которые кажутся красивыми, но не восхищают зрителей
Фото: commons.wikimedia.org by Bowen Pan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Собака на сене"

Не всем зрителям пришлась по вкусу история любви Дианы де Бельфлор и Теодоро, потому что герой слишком легкомысленный, мечущийся между двумя женщинами и, как может показаться, сам не знает, чего хочет на самом деле. В конце концов главная героиня силой добилась того, что он стал её мужем, но ждёт ли её счастье с таким донжуаном? К тому же и её собственные поступки часто лишены какого-то смысла.

"Любовь и голуби"

Даже среди поклонников фильма находится немало тех, кто не понимает, как можно оставаться с человеком, который тебе изменил, да ещё и только после этого начать проявлять к нему нежные чувства. Пользователи Сети уверены, что Надя и Василий остались вместе, потому что в то время было не принято разводиться, особенно в деревнях, где все друг друга знают, и герои предпочли жить в самообмане, теша себя иллюзией счастья.

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Красивая и по-своему сказочная новогодняя история вызывает недоумение у некоторых зрителей, которым неприятен Женя Лукашин. Они не понимают, как Надя могла уйти к нему от порядочного Ипполита после того, как Женя в пьяном виде ввалился в её квартиру, а потом начал качать права, вести себя слишком нагло и дерзко и даже распоряжаться чужими вещами, как он сделал, например, в тех эпизодах, когда сначала выбросил в окно фотографию Ипполита, а потом и вовсе порвал её.

"Мастер и Маргарита"

Спокойные и уравновешенные зрители трезво смотрят на историю любви Мастера и Маргариты, считая, что этих двоих связывают только драма и накал страстей, а в спокойной обстановке, по мнению комментаторов, они бы быстро заскучали друг с другом. К тому же многих возмущает, что Маргарита спокойно изменила мужу, который был хорошим человеком, и совершенно не терзалась угрызениями совести.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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