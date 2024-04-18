Наталия Орейро назвала качество, которым нужно обладать, чтобы оставаться молодой и красивой

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Секрет вечной молодости Наталии Орейро

1:09
Кино

Наталия Орейро, которой этой весной исполнится 47 лет, по-прежнему выглядит молодо и свежо, хотя ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов.

Секрет вечной молодости Наталии Орейро
Фото: forestwander.com by ForestWander is licensed under Creative Commons CC0 License;

Актриса раскрыла секрет своей молодости. По её словам, важнее всего то, что у человека внутри. Именно внутренний мир влияет на то, кто как выглядит. Эталоны красоты всегда меняются, но Орейро уверена, что не стоит стремиться соответствовать стандартам, гораздо важнее оставаться собой, сохраняя собственную индивидуальность.

"Самое прекрасное — это личность и индивидуальность человека. Это более ценно, нежели тот стереотип, когда говорят: "Ой, как красиво". Есть люди очень красивые внешне, но очень скучные, и когда ты знакомишься с такими людьми, они ничего в тебе не трогают", — поделилась Орейро в беседе со StarHit.

Наталия Орейро снялась в российском фильме "Письмо Деду Морозу", в котором сыграла в маленькой роли саму себя. По сюжету она приходит к главному герою, чтобы исполнить его детскую мечту.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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