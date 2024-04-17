Актёр Брайан Кокс раскритиковал игру Хоакина Феникса в фильме "Наполеон". Об этом пишет издание "Evening Standard".
Брайан Кокс заявил, что звезда "Джокера" справился с главной ролью в "Наполеоне" слишком плохо. Кроме того, он выразил уверенность, что сыграл бы лучше Хоакина Феникса.
"Это просто ужасно. Поистине ужасная игра Хоакина Феникса. Я не знаю, о чём он думал. Считаю, что это полностью его вина, и я не думаю, что Ридли Скотт [режиссёр фильма] ему помогал. Я бы сыграл намного лучше, чем Хоакин Феникс, я точно говорю. Вы можете заявить, что это отличная драма. Но нет — это ложь", — сообщил Брайан Кокс.
Напомним, что картина вышла на экраны в 2023 году. После её премьеры многие зрители и критики отметили прекрасную игру Хоакина Феникса.
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