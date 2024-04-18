Такого ливня в жизни не видала: Актриса Мария Миронова рассказала поклонникам о стихии в Дубае

Мария Миронова с четырехлетним сыном Федором попала в эпицентр потопа в Дубае

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Миронова с четырехлетним сыном Федором улетела отдохнуть в Дубае. Но вместо того, чтобы наслаждаться солнцем и морем, им приходится отсиживаться в отеле, скрываясь от проливных дождей.

Фото: commons.wikimedia.org by Зимин.В.Г. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

В микроблоге актриса рассказала, как накануне вместе с сыном поехала на такси в торговый центр, решив пошопиться в непогожий день в знаменитом на весь мир Dubai Mall. Но доехать не получилось — по дороге начался такой ливень, какого она в жизни не видала.

"Мы видим уже плывущие машины рядом, и водитель говорит: "Ну что, мы едем обратно? Я говорю: "Да", — поделилась в своем микроблоге Мария Миронова.

Миронова с сыном не первый раз избегает опасные ситуации. Так она едва не попала в эпицентр трагических событий в "Крокусе". Они отдыхали поблизости и сын просился пойти в игровой центр в злосчастном комплексе. Но интуиция подсказала актрисе, что лучше вернуться домой.