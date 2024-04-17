Будет больше походить на хоррор: второй сезон "Уэнсдэй" со Стивом Бушеми покажет новые сверхспособности юной Аддамс

Ветеран Голливуда Стив Бушеми сыграет во втором сезоне сериала "Уэнсдэй"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Ветеран Голливуда Стив Бушеми присоединился к актерскому составу второго сезона мистического сериала "Уэнсдэй" от Netflix. Его роль пока держится в секрете, но сценаристы обещали добавить новых членов семейки Аддамс.

Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Бушеми известен по таким проектам, как "Подпольная империя", "Чудотворцы" и "Слушательница".

Второй сезон "Уэнсдэй" расскажет о юной представительнице семьи Аддамс, которая становится студенткой Академии Невермор и расследует серию загадочных убийств, используя новые сверхспособности. По словам Дженны Ортега, продолжение будет больше походить на хоррор.

Производство второго сезона было отложено из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров. Съемки продолжения запланированы на конец апреля 2024 года в Ирландии. Дату премьеры и сюжет второго сезона Netflix пока не анонсировал.