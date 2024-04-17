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Кирилл Сафонов поставил на место пользователей Сети, раскритиковавших его внешность: "Виски не поседели только у мерзавцев и идиотов"

Уехавший в Израиль Кирилл Сафонов возмутился замечаниями по поводу своей внешности

0:48
Кино

Российский актёр Кирилл Сафонов, переехавший в Израиль, столкнулся с критикой своей внешности.

Уехавший в Израиль Кирилл Сафонов возмутился замечаниями по поводу своей внешности
Фото: flickr.com by StateofIsrael is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Пользователи Сети отметили, что Сафонов начал седеть, и связали это с его жизнью за границей. По их мнению, актёр резко состарился из-за того, что ему тяжело живётся вдалеке от родины. Некоторые комментаторы предположили, что у актёра серьёзные проблемы со здоровьем, которые он скрывает.

Сафонова возмутили такие замечания, поскольку старение — естественный процесс организма, и он резко ответил на критику.

"Мне тут заметили, что виски слегка поседели… Замечу в ответ, что в последнее время виски не поседели только у юношей, мерзавцев и идиотов", — написал актёр на своей странице.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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