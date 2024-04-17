"Оставил на сладкое": Иван Охлобыстин собирается посмотреть сериал "Слово пацана", который он назвал романтизацией жестоких 90-х

Иван Охлобыстин заявил, что собирается посмотреть "Слово пацана"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Иван Охлобыстин старается не пропускать новинки российского кино, но съёмки в фильме "Письмо Деду Морозу", в котором он сыграл с Натальей Орейро, не дали ему посмотреть "Слово пацана", однако актёр намерен наверстать упущенное.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Романтизацию жестоких 90-х я на сладкое себе оставил. Сейчас вот примем аргентинскую звезду и потом сразу", — сказал Охлобыстин в беседе со StarHit.

Актёр отметил, что его радует, что в последнее время появляется много российских фильмов и сериалов. Особо он отметил сериалы "Актрисы" и "Фишер". Несмотря на некоторые замечания, в целом у него остались хорошие впечатления от просмотра этих работ.

На вопрос, смотрел ли он "Дикий ангел" с Орейро, Охлобыстин ответил, что нет, и иронически высказался о том, как все сходили с ума от этого сериала.