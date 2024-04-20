Известный фильм "Пункт назначения" мог бы стать лишь эпизодом в сериале

"Пункт назначения" мог бы стать эпизодом сериала

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"Пункт назначения" — всемирно известная франшиза. По сюжету одному из группы людей приходит видение, вследствие чего главный герой и его знакомые избегают смерти. Однако она такого не прощает и начинает охотиться за теми, кто нарушил её планы.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сейчас франшиза насчитывает 5 полнометражных фильмов. Кроме того, в 2025 году должна выйти 6-я часть под названием "Пункт назначения: Кровные узы".

Оказывается, изначально серия фильмов могла вовсе не появиться на экранах. Дело в том, что Джеффри Реддик на основе реальной авиакатастрофы 1996 года написал сценарий для эпизода сериала "Секретные материалы".

"Но мой сценарий до шоу так и не добрался. Однако у меня был друг, который пришёл в восторг от моего текста. Он-то и предложил мне превратить его в самостоятельную картину", — рассказывал сценарист "Кинопоиску".

Кстати, в итоговой версии есть значительное отличие от изначальной. По словам Джеффри Реддика, в первом варианте сценария Смерть использовала страхи главных героев, чтобы они сами кончали с жизнью. Однако в фильмах персонажи умирают из-за несчастных случаев, которые подстраивает Смерть.