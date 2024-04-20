Как на самом деле режиссёр Джеймс Кэмерон придумал "Терминатора"

Как болезнь помогла Джеймсу Кэмерону создать "Терминатора"

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Джеймс Кэмерон — один из наиболее известных режиссёров современности. Он работал над такими популярными проектами, как "Аватар", "Титаник", "Терминатор" и многими другими.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С фильмом "Терминатор" 1984 года связана интересная история.

После тяжёлых съёмок картины "Пираньи 2: Нерест", режиссёр заболел, и у него поднялась температура. Тогда Джеймс Кэмерон увидел сон про некий металлический скелет. Он выходил из огня и хотел лишь одного — убивать, "сметая всё на своём пути".

"Образ был настолько объёмным и реальным, что я проснулся в холодном поту. Некоторое время я не мог прийти в себя от ужаса: прошло немало времени, прежде чем я осознал, что мне ничего не угрожает", — вспоминал Джеймс Кэмерон.

После этого случая режиссёр решил, что надо обязательно создать фильм на основе идеи. Некоторое время спустя Джеймс Кэмерон написал сценарий вместе с Уильямом Уишером. Деятели кино продали его Гейл Энн Хёрд, будущей супруге режиссёра, всего за 1 доллар. Именно она и представила проект киностудиям.