Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Егор Крид и украинский блогер вызвали шквал комментариев
Как сделать ловушку для садовых вредителей
Ревматолог Выставкина: при боли в спине тренировки нужно прекратить
Daily Mail: питьевой режим помогает сократить частоту приступов мигрени
Эксперты: чем развлечь кота, пока вас нет
Лучшая тренировка для пресса и ягодиц
BMW представляет детали нового поколения X3
Сочинский аэропорт вводит бесплатное обслуживание бизнес-залов для ветеранов войны
Врач Тейлор: ароматизированная туалетная бумага может привести к геморрою
Как на самом деле режиссёр Джеймс Кэмерон придумал "Терминатора"

Как болезнь помогла Джеймсу Кэмерону создать "Терминатора"

1:21
Кино

Джеймс Кэмерон — один из наиболее известных режиссёров современности. Он работал над такими популярными проектами, как "Аватар", "Титаник", "Терминатор" и многими другими. 

Как болезнь помогла Джеймсу Кэмерону создать "Терминатора"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С фильмом "Терминатор" 1984 года связана интересная история.

После тяжёлых съёмок картины "Пираньи 2: Нерест", режиссёр заболел, и у него поднялась температура. Тогда Джеймс Кэмерон увидел сон про некий металлический скелет. Он выходил из огня и хотел лишь одного — убивать, "сметая всё на своём пути". 

"Образ был настолько объёмным и реальным, что я проснулся в холодном поту. Некоторое время я не мог прийти в себя от ужаса: прошло немало времени, прежде чем я осознал, что мне ничего не угрожает", — вспоминал Джеймс Кэмерон.

После этого случая режиссёр решил, что надо обязательно создать фильм на основе идеи. Некоторое время спустя Джеймс Кэмерон написал сценарий вместе с Уильямом Уишером. Деятели кино продали его Гейл Энн Хёрд, будущей супруге режиссёра, всего за 1 доллар. Именно она и представила проект киностудиям.

Трейлер фильма "Терминатор" (1984)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Последние материалы
Сочинский аэропорт вводит бесплатное обслуживание бизнес-залов для ветеранов войны
Врач Тейлор: ароматизированная туалетная бумага может привести к геморрою
Этих российских актёров отчислили из учебного заведения из-за буйного нрава
Академик Зеленый назвал низкими шансы Маска колонизировать Марс
Семь рекомендаций по уходу за кожей, способствующих избавлению от прыщей на лице
Супружеская неверность как страховой случай
Mayo Clinic: приём обезболивающих может привести к гепатиту печени
Какие цветы сеять в апреле, чтобы цвели до холодов?
Алла Пугачёва и Максим Галкин*: история их неожиданных детей
Что нужно сделать с квашеной капустой, чтобы щи получились очень вкусными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников