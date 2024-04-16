Никита Кологривый решил хулиганить только на съёмочной площадке

Никита Кологривый пообещал вести себя достойно и хулиганить только в кино

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Никита Кологривый пообещал хулиганить лишь в кино. Его слова приводит издание "StarHit".

Фото: commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сообщил, что он долго думал и решил встать на путь исправления.

"Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием "Кореша", где я исполнил одну из главных ролей — персонажа по имени Макс", — сказал Никита Кологривый.

Он также призвал не повторять его ошибок и "быть людьми". При этом Никита Кологривый добавил, что его дочь Есения должна им гордится.

"Дочь должна знать, что её отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Буду писать для неё стихи. Надеюсь, что-нибудь светлое ещё придёт в голову", — заключил актёр.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Никита Кологривый стремится стать символом современного поколения.