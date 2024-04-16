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Завтра в Калининграде начнутся съёмки фильма "Василий Тёркин" по произведению Твардовского

В Калининграде стартуют съёмки фильма "Василий Тёркин"

1:01
Кино

В Калининграде стали искать актёров массовки для съёмки в предстоящем проекте "Василий Тёркин". Соответствующую информацию опубликовали в социальной сети "ВКонтакте", в группе "Массовка Калининград. Запись на съёмки в кино".

В Калининграде стартуют съёмки фильма "Василий Тёркин"
Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Представители сообщества отметили, что фильм по произведению Александра Твардовского является масштабной работой.

"Это очень масштабный проект про Великую Отечественную войну с большим количеством известных актёров и захватывающим сюжетом", — написали в группе.

Картину "Василий Тёркин" создадут при поддержке Фонда кино и Первого канала. Съёмки пройдут с 17 по 28 апреля в Калининграде. В сообществе уточнили, что съёмочный блок в названном городе будет коротким, но при этом "очень насыщенным".

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Джеймс Ганн сообщил о старте работы над 2-м сезоном сериала "Миротворец". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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