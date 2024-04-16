Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прошла церемония зажжения Олимпийского огня
Масштабные учения НАТО пройдут у российской границы этим летом
ШНП: помощь в аресте активов РФ совершенно не совместима с нейтралитетом Швейцарии
Свыше 29 миллионов квадратных метров жилья введено в I квартале
Садальский с Резником в Ялте празднуют освобождение города
РИА Новости: Покушение на Шария осуществляли представители преступного мира
Леонид Агутин поздравил 89-летнего отца с днём рождения
РИА Новости: за покушением на Шария стоит Киев
Военный консультант Вадим Козюлин: воздушные шары тоже могут быть террористами
Сильно постаревший Артур Смольянинов* после долгого перерыва появился в Сети вместе с другим знаменитым эмигрантом-иноагентом

Артур Смольянинов* появился в Сети после долгого перерыва и удивил публику внешностью

1:13
Кино

Российский актёр Артур Смольянинов*, живущий сейчас за границей, долгое время не появлялся в Сети и никак не давал о себе знать, но теперь он был замечен в одном из видео писателя Дмитрия Быкова**, который тоже уехал из России.

Артур Смольянинов* появился в Сети после долгого перерыва и удивил публику внешностью
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пользователи Сети отметили, что Смольянинов* выглядит сильно постаревшим, уставшим и грустным, а в его волосах явно видна седина. Комментаторы сделали выводы, что Смольянинову* приходится туго за границей и он едва сводит концы с концами.

Некоторые предположили, что актёр был бы рад вернуться в Россию, но не может, потому что против него постоянно возбуждают уголовные дела.

Ранее Смольянинов* рассказывал, что переезд в Европу не дал ему возможности хорошо зарабатывать и он был вынужден играть в переходах. В России у актёра остались родственники и бывшая жена Дарья Мельникова.

Крёстный отец Смольянинова* Иван Охлобыстин заявлял, что при встрече не подал бы ему руки, но при этом он молится за актёра, которого считает предателем.

* — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.

** — признан иноагентом в РФ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Последние материалы
РИА Новости: за покушением на Шария стоит Киев
Военный консультант Вадим Козюлин: воздушные шары тоже могут быть террористами
Почему ВСУ потерпели неудачу в Грайвороне? Разгадываем загадку!
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Семь привычек, необходимых для тех, кто стремится похудеть
Самая дешёвая съёмная квартира в Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц
Таиланд облегчил правила въезда для россиян
"РСХБ-Страхование" требует 896 млн рублей с управления ветеринарии в Воронеже
LADA Kalina стоит как новый айфон
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников