Сильно постаревший Артур Смольянинов* после долгого перерыва появился в Сети вместе с другим знаменитым эмигрантом-иноагентом

Артур Смольянинов* появился в Сети после долгого перерыва и удивил публику внешностью

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Российский актёр Артур Смольянинов*, живущий сейчас за границей, долгое время не появлялся в Сети и никак не давал о себе знать, но теперь он был замечен в одном из видео писателя Дмитрия Быкова**, который тоже уехал из России.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пользователи Сети отметили, что Смольянинов* выглядит сильно постаревшим, уставшим и грустным, а в его волосах явно видна седина. Комментаторы сделали выводы, что Смольянинову* приходится туго за границей и он едва сводит концы с концами.

Некоторые предположили, что актёр был бы рад вернуться в Россию, но не может, потому что против него постоянно возбуждают уголовные дела.

Ранее Смольянинов* рассказывал, что переезд в Европу не дал ему возможности хорошо зарабатывать и он был вынужден играть в переходах. В России у актёра остались родственники и бывшая жена Дарья Мельникова.

Крёстный отец Смольянинова* Иван Охлобыстин заявлял, что при встрече не подал бы ему руки, но при этом он молится за актёра, которого считает предателем.

* — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.

** — признан иноагентом в РФ.