Режиссёр Юрий Грымов рассказал, что обучал людей стриптизу за деньги

Юрий Грымов признался, что обучал стриптизу ради заработка

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Юрий Грымов заявил, что он обучал стриптизу ради заработка. Об этом режиссёр рассказал в ходе беседы с изданием "Московский комсомолец".

Фото: unsplash.com by Greyson Joralemon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Журналисты спросили Юрия Грымова, правдивы ли сведения о том, что он танцевал стриптиз. Режиссёр ответил, что это не совсем так.

"Неправильно слово "танцевал", просто мои друзья-бизнесмены подумали, что можно заработать на этом. "Ты не можешь преподавать сценодвижение?" — спросили меня. <...> И мне сказали: "Люди очень хотят стриптиз". Я насмотрелся этих видеокассет, VHS, и начал преподавать за деньги", — признался Юрий Грымов.

Однако он добавил, что лично стриптиз не танцевал, а только понял его основы.

"То есть сам, конечно, я не танцевал. Я теорию понял: координацию движений, ритмику и так далее. Вот этим я занимался", — сказал режиссёр.

Он также признался, что благодаря заработанным средствам смог купить себе автомобиль.

Ранее Pravda.Ru писала, что в театре "Модерн" 21 апреля состоится спектакль по произведению Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Режиссёром постановки выступил Юрий Грымов.