Дарья Мороз рассказала о совместном с дочерью ритуале и назвала три причины, почему нужно обязательно смотреть классику

Дарья Мороз рассказала, что часто показывала дочке советские фильмы

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Дарья Мороз посетила премьеру фильма "Сто лет тому вперёд" по мотивам одноимённого романа Кира Булычёва и вспомнила фильм "Гостья из будущего" 1984 года.

Фото: flickr.com by dailyinvention is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мороз прекрасно относится к классике мирового кинематографа, в том числе к советским фильмам, обожает песню "Прекрасное далёко" из "Гостьи из будущего" и считает, что современным детям не просто можно, а нужно показывать старые фильмы.

"Я думаю, что классику нужно смотреть обязательно. Во-первых, она расширяет кругозор, во-вторых, действительно дарит вдохновение, а в-третьих, это добрые, классные и весёлые фильмы. Когда моя дочка была помладше, у нас был целый ритуал. Я ей показывала много старых советских фильмов, чтобы она их знала и любила", — рассказала Дарья в беседе с Teleprogramma.pro.

На вопрос, какие фильмы, ставшие классикой, она бы рекомендовала к просмотру, Мороз ответила, что сложно так сразу их назвать, потому что их слишком много, и посоветовала смотреть в интернете списки из серии "50 любимых фильмов такого-то режиссёра". Актриса уверена, что 45 фильмов из таких списков точно не разочаруют зрителя.

Также Дарья Мороз уверена, что нужно не забывать и про театр и ходить в него как можно чаще, поскольку он обладает таким же эффектом, что и классическое кино.