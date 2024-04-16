Генри Кавилл и Натали Вискузо скоро станут родителями

Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак", ожидает первенца. Об этом пишет издание "The Independent".
Сообщается, что актёр рассказал радостную новость во время премьеры фильма "Министерство неджентльменских дел", которая проходила в Нью-Йорке. Генри Кавилл заявил, что рад и ждёт появления малыша, как и его возлюбленная.
"Я очень рад этому. Мы с Натали в предвкушении события", — сказал он.
Напомним, что Генри Кавилл и Натали Вискузо начали встречаться весной 2021 года. Об их отношениях общественности известно мало, поскольку пара не любит распространяться о личной жизни.
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