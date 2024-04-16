Генри Кавилл и Натали Вискузо скоро станут родителями

Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак", станет отцом в первый раз

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак", ожидает первенца. Об этом пишет издание "The Independent".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что актёр рассказал радостную новость во время премьеры фильма "Министерство неджентльменских дел", которая проходила в Нью-Йорке. Генри Кавилл заявил, что рад и ждёт появления малыша, как и его возлюбленная.

"Я очень рад этому. Мы с Натали в предвкушении события", — сказал он.

Напомним, что Генри Кавилл и Натали Вискузо начали встречаться весной 2021 года. Об их отношениях общественности известно мало, поскольку пара не любит распространяться о личной жизни.