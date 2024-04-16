Актриса Марина Чернышова выиграла суд и теперь вернётся на сцену театра

Актриса Марина Чернышова выиграла дело об увольнении из театра

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Суд Санкт-Петербурга встал на сторону 62-летней актрисы Марины Чернышовой, которую ранее уволили из "Камерного Драматического Театра "Левендаль". Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на объединённую пресс-службу судов северной столицы.

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Сообщается, что актрисе выдадут компенсацию в размере примерно 400 тысяч рублей.

Как заявила Марина Чернышова, её незаконно уволили в апреле 2023-го за прогул. Актриса отметила, что конфликт начался ещё в 2021 году. Тогда она сделала реквизиты к одной из постановок на собственные средства, но не захотела дарить их театру. После этого её перестали звать участвовать в спектаклях, а заведующий труппой попросил Марину Чернышову уволиться.

При этом, как пишет "ТАСС", работники театра должны приходить на репетиции лишь по вызову. Однако с января 2023 года от актрисы потребовали ежедневное присутствие на месте работы. Затем её вызов на 7 апреля отменили, после чего они не поступали до 27 апреля. В тот день Марину Чернышову попросили письменно объясниться по факту нарушения трудовой дисциплины. При этом с актами об отсутствии на рабочем месте она не была ознакомлена.

Напомним, что Марина Чернышова сыграла больше 30 ролей как в театре, так и в кино. Наиболее всего она известна по участию в картинах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и других.