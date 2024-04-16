Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруги попробовали голый круиз и навсегда отказались от отдыха в одежде
В одной из школ Приморья случилась вспышка туберкулёза
В 2024 году IT-аналитикам предлагают зарплаты на 14% больше
Автоэксперт Васильев назвал наименее надежные подержанные автомобили с МКПП
Стилист Островская дала рекомендации по выбору правильной одежды для занятий спортом
Нарышкин и глава Египта обсудили стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке
Готовим дома гранолу с тёмным шоколадом, орехами и оливковым маслом
Цеков: предложение Гросси по ЗАЭС — бессмысленная затея
Географ Тишков предрёк подтопления на Алтае
РПЦ не поддержала рекламу и показ сериала "Слово пацана" по ТВ

В РПЦ выступили против рекламы и показа "Слова пацана" на телеканалах

0:54
Кино

Накануне митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в Telegram-канале "Военный отдел Московского Патриархата" выступил против рекламы и показа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на телеканалах.

В РПЦ выступили против рекламы и показа "Слова пацана" на телеканалах
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он заявил, что в то время, когда в зоне СВО "проливается настоящая кровь", люди смотрят "Слово пацана" и романтизируют насилие. По его мнению, этого быть не должно.

"Дорогие мои, ну как это возможно? Сегодня проливается кровь наших дорогих героев, ребят, в зоне проведения Специальной военной операции. <...> Там, в зоне СВО проливается настоящая кровь, а здесь мы смотрим сериал и романтизируем насилие", — написал митрополит Кирилл.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что некоторых актёров сериала Жоры Крыжовникова заметили во время съёмок в Подмосковье.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Последние материалы
Цеков: предложение Гросси по ЗАЭС — бессмысленная затея
Географ Тишков предрёк подтопления на Алтае
Шольц: Китай должен повлиять на Россию
Telegraph: британцу пришли штрафы за машину, отправленную на Украину
Против Ивлеевой составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ
Как наслаждаться продуктами из муки, не набирая лишний вес: советы от диетологов
Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть
Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Были названы опасные заболевания, симптомом которых является боль в колене
Как определить состояние двигателя по запаху моторного масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников