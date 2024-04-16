РПЦ не поддержала рекламу и показ сериала "Слово пацана" по ТВ

В РПЦ выступили против рекламы и показа "Слова пацана" на телеканалах

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в Telegram-канале "Военный отдел Московского Патриархата" выступил против рекламы и показа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на телеканалах.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он заявил, что в то время, когда в зоне СВО "проливается настоящая кровь", люди смотрят "Слово пацана" и романтизируют насилие. По его мнению, этого быть не должно.

"Дорогие мои, ну как это возможно? Сегодня проливается кровь наших дорогих героев, ребят, в зоне проведения Специальной военной операции. <...> Там, в зоне СВО проливается настоящая кровь, а здесь мы смотрим сериал и романтизируем насилие", — написал митрополит Кирилл.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что некоторых актёров сериала Жоры Крыжовникова заметили во время съёмок в Подмосковье.