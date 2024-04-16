РПЦ не поддержала рекламу и показ сериала "Слово пацана" по ТВ

Накануне митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в Telegram-канале "Военный отдел Московского Патриархата" выступил против рекламы и показа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на телеканалах.
Он заявил, что в то время, когда в зоне СВО "проливается настоящая кровь", люди смотрят "Слово пацана" и романтизируют насилие. По его мнению, этого быть не должно.
"Дорогие мои, ну как это возможно? Сегодня проливается кровь наших дорогих героев, ребят, в зоне проведения Специальной военной операции. <...> Там, в зоне СВО проливается настоящая кровь, а здесь мы смотрим сериал и романтизируем насилие", — написал митрополит Кирилл.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что некоторых актёров сериала Жоры Крыжовникова заметили во время съёмок в Подмосковье.
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