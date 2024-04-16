Чебурашка сбежит от Гены в продолжении самого кассового фильма в истории российского кино

Денис Жалинский сообщил, что съемки "Чебурашки 2" стартуют в мае

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Авторы фильма "Чебурашка" уточнили график съемок и сюжет продолжения полюбившейся семейной комедии. Они начнутся в мае 2024 года и продлятся до осени.

Фото: YouTube канал Фильмотека by Скриншот видео YouTube канала Фильмотека is licensed under public domain

В сюжет добавили драматизма, основанного на конфликте между Чебурашкой и Геной. Старший товарищ начнет давить на Чебурашку в попытке взять под контроль его жизнь. Сказочный ушастый герой будучи не в силах отстоять свои права и границы сбежит из дома с Соней и Гришей. Этот побег едва не закончится трагически.

Положение героев усугубляется тем, что дом Гены оказался под угрозой сноса, так как расположен на территории, где запланировано строительство развлекательного парка.

Ну и, конечно же, в проекте встретятся знакомые зрителям актеры. "Чебурашка 2" выйдет на экраны 1 января 2026 года.