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"Да страшнее видали!": Алексей Нилов обвинил создателей сериала "Слово пацана" в нечистоплотности

Алексей Нилов заявил, что с отвращением смотрел сериал "Слово пацана"

Кино

Сериал "Слово пацана" вызвал смешанные отзывы у зрителей. Одни похвалили его за актуальность и драматизм, другие раскритиковали за романтизацию бандитизма. Алексей Нилов, звезда "Улиц разбитых фонарей", также высказал свое мнение.

Алексей Нилов заявил, что с отвращением смотрел сериал "Слово пацана"
Фото: YouTube канал Улицы разбитых фонарей и Убойная сила by Скриншот видео YouTube канала Улицы разбитых фонарей и Убойная сила is licensed under public domain

"Я посмотрел первую серию… Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности… Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь. Но результат, по-моему, противоположный возымелся. Тут же блатная романтика, убийство…" — заявил Нилов.

При этом он высоко оценил работу съемочной команды, которая, по его словам отработала просто отлично. Нилов отметил и прекрасную режиссерскую работу и количество денег потраченных на рекламу. Больше всего его восхитила пиар-кампания вокруг сериала. Актер не сомневается, что это войдет в учебники по маркетингу как пример удачной раскрутки кино продукта.

"Слава Богу, что сериал достойный. Но также можно раскрутить и любое… нецензурное слово", — заключил звезда.

Действие "Слова пацана" разворачивается в тот же период времени, что и "Улицы разбитых фонарей", положивших начало карьере Алексея Нилова, но там главными персонажами являются сотрудники правоохранительных органов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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