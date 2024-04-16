"Да страшнее видали!": Алексей Нилов обвинил создателей сериала "Слово пацана" в нечистоплотности

Сериал "Слово пацана" вызвал смешанные отзывы у зрителей. Одни похвалили его за актуальность и драматизм, другие раскритиковали за романтизацию бандитизма. Алексей Нилов, звезда "Улиц разбитых фонарей", также высказал свое мнение.
"Я посмотрел первую серию… Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности… Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь. Но результат, по-моему, противоположный возымелся. Тут же блатная романтика, убийство…" — заявил Нилов.
При этом он высоко оценил работу съемочной команды, которая, по его словам отработала просто отлично. Нилов отметил и прекрасную режиссерскую работу и количество денег потраченных на рекламу. Больше всего его восхитила пиар-кампания вокруг сериала. Актер не сомневается, что это войдет в учебники по маркетингу как пример удачной раскрутки кино продукта.
"Слава Богу, что сериал достойный. Но также можно раскрутить и любое… нецензурное слово", — заключил звезда.
Действие "Слова пацана" разворачивается в тот же период времени, что и "Улицы разбитых фонарей", положивших начало карьере Алексея Нилова, но там главными персонажами являются сотрудники правоохранительных органов.
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