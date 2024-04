"Да страшнее видали!": Алексей Нилов обвинил создателей сериала "Слово пацана" в нечистоплотности

Сериал "Слово пацана" вызвал смешанные отзывы у зрителей. Одни похвалили его за актуальность и драматизм, другие раскритиковали за романтизацию бандитизма. Алексей Нилов, звезда "Улиц разбитых фонарей", также высказал свое мнение.

Фото: YouTube канал Улицы разбитых фонарей и Убойная сила by Скриншот видео YouTube канала Улицы разбитых фонарей и Убойная сила is licensed under public domain