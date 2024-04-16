"Да страшнее видали!": Алексей Нилов обвинил создателей сериала "Слово пацана" в нечистоплотности

Алексей Нилов заявил, что с отвращением смотрел сериал "Слово пацана"

Сериал "Слово пацана" вызвал смешанные отзывы у зрителей. Одни похвалили его за актуальность и драматизм, другие раскритиковали за романтизацию бандитизма. Алексей Нилов, звезда "Улиц разбитых фонарей", также высказал свое мнение.

Фото: YouTube канал Улицы разбитых фонарей и Убойная сила by Скриншот видео YouTube канала Улицы разбитых фонарей и Убойная сила is licensed under public domain

"Я посмотрел первую серию… Ну мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности… Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь. Но результат, по-моему, противоположный возымелся. Тут же блатная романтика, убийство…" — заявил Нилов.

При этом он высоко оценил работу съемочной команды, которая, по его словам отработала просто отлично. Нилов отметил и прекрасную режиссерскую работу и количество денег потраченных на рекламу. Больше всего его восхитила пиар-кампания вокруг сериала. Актер не сомневается, что это войдет в учебники по маркетингу как пример удачной раскрутки кино продукта.

"Слава Богу, что сериал достойный. Но также можно раскрутить и любое… нецензурное слово", — заключил звезда.

Действие "Слова пацана" разворачивается в тот же период времени, что и "Улицы разбитых фонарей", положивших начало карьере Алексея Нилова, но там главными персонажами являются сотрудники правоохранительных органов.