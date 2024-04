Мира в семье Шукшиных не будет никогда: Мария и Ольга не могут поделить рукописи отца

Анна, дочь Марии Шукшиной, рассказала о конфликте матери с сестрой из-за рукописей отца.

Фото: thebestphotos.ru by Екатерина Малиновская is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.