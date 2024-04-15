Александр Шпагин назвал преимущество Ивана Янковского перед его дедом

Кинокритик Шпагин заявил, что Иван Янковский является мастером перевоплощений

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокритик Александр Шпагин обозначил преимущество актёра Ивана Янковского перед его дедом Олегом Янковским, народным артистом Советского Союза. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Александр Шпагин заявил, что звезда сериала "Слово пацана" является мастером перевоплощений, в отличие от его известного родственника. Однако кинокритик отметил, что Янковский-старший был бесподобен в своём образе.

"Он [Олег Янковский] пытался перевоплотиться в фильме "Паспорт", но получилось нелепо. Как будто очень умный человек косит под отморозка. Но в своём образе он был прекрасен. Великому актёру не нужно перевоплощаться, можно просто прекрасно играть. А Иван Янковский как раз из породы перевоплощенцев. Я просто не узнал его в фильме "Текст", — сказал Александр Шпагин.

Он также заявил, что Иван Янковский вполне может стать очень успешным актёром.

Ранее Pravda.Ru писала, что исполнитель роли Адидаса-старшего претендует на престижную премию "Дай пять!".