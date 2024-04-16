Анна Михалкова вспомнила интересный случай, как благодаря её хитрости поделка сына попала в программу "Время"

Анна Михалкова вспомнила занятную историю о том, как она дала сыну совет, который неожиданно привёл к победе мальчика в конкурсе.
Однажды сын Михалковой Андрей пришёл из школы и сказал, что на следующий день нужно принести для конкурса поделку, сделанную своими руками. Взгляд актрисы сразу же упал на глиняный горшок, который Андрюша однажды сам вылепил на чьём-то дне рождения. Михалкова подумала, что принести этот горшок — лучший выход из положения, ведь делать поделку с нуля уже не получилось бы из-за того, что оставалось слишком мало времени.
"И представьте! Просто из глины слепленный страшный горшок, похожий на артефакт, неожиданно занял первое место в школе, а потом и в районе — и пошёл побеждать дальше. А дальше мы его потеряли из виду", — рассказала Михалкова в проекте "БеспринцЫпные чтения. Истории про мам".
Через некоторое время актриса и сын были очень удивлены, увидев тот самый горшок в программе "Время". Они не ожидали, что когда-нибудь увидят его по телевизору.
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