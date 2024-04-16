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"До Лёши даже не задумывалась над этим": вдова Алексея Балабанова рассказала, чему научилась у режиссёра

Две черты Алексея Балабанова, которыми особенно восхищалась его жена

1:11
Кино

Вдова Алексея Балабанова, снявшего "Брат" и "Брат 2", "Морфий", "Про уродов и людей", "Я тоже хочу" и другие фильмы, Надежда Васильева рассказала, что режиссёр был очень хорошим человеком. Больше всего её восхищали в нём доброта и эмпатия.

Две черты Алексея Балабанова, которыми особенно восхищалась его жена
Фото: web.archive.org by savage19 на Panoramio.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Именно во время совместной жизни с Балабановым Васильева начала любить русский народ и заброшенные российские города и деревни.

"До Лёши даже не задумывалась над этим, не была в глубинке, а он меня приучил ездить по стране, наблюдать, чувствовать, радоваться тому, что есть такие разные, чудесные места и люди. Этих людей он приводил к нам домой, показывал им свои фильмы, я их кормила-поила", — поделилась Васильева в беседе с WomanHit.

По словам Васильевой, Балабанов умел найти общий язык с любым человеком и разговаривал с каждым так, что у собеседника становилось тепло на душе. Также она вспомнила, что режиссёру была свойственна спонтанность. Порывы были ему ближе, чем чёткое планирование и рациональность.

Васильева вспомнила о семейной поездке в Великий Устюг, когда по дороге сломалась печка, но все укутались в одеяла и не заболели.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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