"До Лёши даже не задумывалась над этим": вдова Алексея Балабанова рассказала, чему научилась у режиссёра

Две черты Алексея Балабанова, которыми особенно восхищалась его жена

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Вдова Алексея Балабанова, снявшего "Брат" и "Брат 2", "Морфий", "Про уродов и людей", "Я тоже хочу" и другие фильмы, Надежда Васильева рассказала, что режиссёр был очень хорошим человеком. Больше всего её восхищали в нём доброта и эмпатия.

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Именно во время совместной жизни с Балабановым Васильева начала любить русский народ и заброшенные российские города и деревни.

"До Лёши даже не задумывалась над этим, не была в глубинке, а он меня приучил ездить по стране, наблюдать, чувствовать, радоваться тому, что есть такие разные, чудесные места и люди. Этих людей он приводил к нам домой, показывал им свои фильмы, я их кормила-поила", — поделилась Васильева в беседе с WomanHit.

По словам Васильевой, Балабанов умел найти общий язык с любым человеком и разговаривал с каждым так, что у собеседника становилось тепло на душе. Также она вспомнила, что режиссёру была свойственна спонтанность. Порывы были ему ближе, чем чёткое планирование и рациональность.

Васильева вспомнила о семейной поездке в Великий Устюг, когда по дороге сломалась печка, но все укутались в одеяла и не заболели.