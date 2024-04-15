Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" сообщила, что она не хочет рассказывать СМИ подробности второй беременности

Елизавета Арзамасова заявила, что не хочет делиться со СМИ подробностями беременности

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Елизавета Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", в своём Instagram*-аккаунте сообщила, что она не хочет делиться со СМИ подробностями второй беременности.

Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса рассказала, что после новости о скором пополнении в семье, к ней обратились некоторые издания за комментариями.

"Обычно совсем уж интимным и серьёзным делиться не хочется, а всё такое общее — обшучиваешь. Ну и ещё всегда есть желание не надоедать собой. Уж лучше я здесь, на своей страничке, буду, как прежде, делиться всем, размышлять на тему", — написала Елизавета Арзамасова.

На прошлой неделе стало известно, что актриса и её муж Илья Авербух ждут второго ребёнка.

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