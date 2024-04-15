Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" сообщила, что она не хочет рассказывать СМИ подробности второй беременности

Елизавета Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", в своём Instagram*-аккаунте сообщила, что она не хочет делиться со СМИ подробностями второй беременности.
Актриса рассказала, что после новости о скором пополнении в семье, к ней обратились некоторые издания за комментариями.
"Обычно совсем уж интимным и серьёзным делиться не хочется, а всё такое общее — обшучиваешь. Ну и ещё всегда есть желание не надоедать собой. Уж лучше я здесь, на своей страничке, буду, как прежде, делиться всем, размышлять на тему", — написала Елизавета Арзамасова.
На прошлой неделе стало известно, что актриса и её муж Илья Авербух ждут второго ребёнка.
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