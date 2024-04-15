Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вкусно засолить селёдку к столу: делимся простым рецептом
Tesla планирует уволить более 10% своих сотрудников из-за падения продаж
В России назвали уловкой слова Макрона о перемирии
Международная организация проверит состояние ЗАЭС
Гросси заявил о планах посетить Иран
Алёна Жигалова: Пугачёва получит за свой концерт миллионы рублей
Ветеринар Леонов призвал владельцев подготовить собаку к появлению клещей
Рафаэль Гросси собирается посетить Россию и Украину
МИД Ирана: в случае атаки Израиля мы будем действовать молниеносно
"Бриджит Джонс: без ума от мальчика" с Рене Зеллвегер и Хью Грантом выйдет в прокат на День всех влюбленных в 2025 году

Рене Зеллвегер и Хью Грант сыграют главные роли в продолжении "Бриджит Джонс"

1:11
Кино

Рене Зеллвегер вернулась к своей любимой роли Бриджит Джонс в предстоящей четвертой части популярной кинофраншизы.

Рене Зеллвегер и Хью Грант сыграют главные роли в продолжении "Бриджит Джонс"
Фото: Renée Zellweger by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Согласно пресс-релизу, двукратная обладательница "Оскара” сыграет главную роль в фильме "Бриджит Джонс: без ума от мальчика". Фильм основан на одноименном бестселлере Хелен Филдинг.

Действие "Бриджит Джонс: без ума от мальчика” начинается через 14 лет после того, как Джонс находит Марка Дарси, которого сыграл лауреат премии "Оскар" Колин Ферт. Хью Грант, сыгравший Дэниела Кливера в 2001 году в "Дневнике Бриджит Джонс" и продолжении 2004 года "Бриджит Джонс: ”Грань разумного" снова появится во франшизе. Эмма Томпсон, которая сыграла доктора Роулингс в "Ребенке Бриджит Джонс” тоже приглашена в продолжение фильма.

Майкл Моррис назначен режиссером нового фильма, Филдинг выступает исполнительным продюсером, а Miramax финансирует проект.

Премьера "Бриджит Джонс: без ума от мальчика” в кинотеатрах по всему миру и на Peacock в США состоится 14 февраля 2025 года.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Последние материалы
МИД Ирана: в случае атаки Израиля мы будем действовать молниеносно
В США произошёл пожар на заводе по производству корпусов артиллерийских снарядов
Гречневая лапша с овощами: яркое и полезное блюдо в азиатском стиле
Как влияет высадка хвойных пород на плодовые деревья
Science: резкое падение температуры воды привело к гибели рыб у берегов Африки
Диетолог Пономарёва: для похудения на ужин нужно есть авокадо и яйца
Боец UFC Петр Ян посетил колонию и сыграл в футбол с осужденными
Уилл Смит исполнил старый хит из "Людей в черном"
Поклейка обоев: основные моменты
Косметические продукты, которые фактически наносят вред коже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников