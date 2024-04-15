"Бриджит Джонс: без ума от мальчика" с Рене Зеллвегер и Хью Грантом выйдет в прокат на День всех влюбленных в 2025 году

Рене Зеллвегер вернулась к своей любимой роли Бриджит Джонс в предстоящей четвертой части популярной кинофраншизы.
Согласно пресс-релизу, двукратная обладательница "Оскара” сыграет главную роль в фильме "Бриджит Джонс: без ума от мальчика". Фильм основан на одноименном бестселлере Хелен Филдинг.
Действие "Бриджит Джонс: без ума от мальчика” начинается через 14 лет после того, как Джонс находит Марка Дарси, которого сыграл лауреат премии "Оскар" Колин Ферт. Хью Грант, сыгравший Дэниела Кливера в 2001 году в "Дневнике Бриджит Джонс" и продолжении 2004 года "Бриджит Джонс: ”Грань разумного" снова появится во франшизе. Эмма Томпсон, которая сыграла доктора Роулингс в "Ребенке Бриджит Джонс” тоже приглашена в продолжение фильма.
Майкл Моррис назначен режиссером нового фильма, Филдинг выступает исполнительным продюсером, а Miramax финансирует проект.
Премьера "Бриджит Джонс: без ума от мальчика” в кинотеатрах по всему миру и на Peacock в США состоится 14 февраля 2025 года.
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