Умереть со смеху: венгерский перевод названия комедии "Кавказская пленница" оказался далёк от оригинала

Советские фильмы пользовались большим успехом не только в странах СССР, но и в Европе и США.
Различные менталитеты часто влияют на то, как прокатчики переводят названия зарубежных фильмов. Редко перевод совпадает с названием оригинала, но иногда он бывает настолько изощрённым, что невольно вызывает улыбку.
Когда комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" вышла за границей, её название в разных странах было переведено по-разному. Самым забавным оказался венгерский вариант — "Невеста в сумке". Можно без труда догадаться, что под словом "сумка" подразумевался спальный мешок, в котором была похищена Нина в исполнении Натальи Варлей.
В Германии комедия шла под названием "Похищение на Кавказе", в Италии — "Похищенная девушка", а в США — "Похищение человека в кавказском стиле".
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.