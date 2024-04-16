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Умереть со смеху: венгерский перевод названия комедии "Кавказская пленница" оказался далёк от оригинала

Как венгры перевели название комедии "Кавказская пленница"

0:52
Кино

Советские фильмы пользовались большим успехом не только в странах СССР, но и в Европе и США.

Как венгры перевели название комедии "Кавказская пленница"
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Kapychka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Различные менталитеты часто влияют на то, как прокатчики переводят названия зарубежных фильмов. Редко перевод совпадает с названием оригинала, но иногда он бывает настолько изощрённым, что невольно вызывает улыбку.

Когда комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" вышла за границей, её название в разных странах было переведено по-разному. Самым забавным оказался венгерский вариант — "Невеста в сумке". Можно без труда догадаться, что под словом "сумка" подразумевался спальный мешок, в котором была похищена Нина в исполнении Натальи Варлей.

В Германии комедия шла под названием "Похищение на Кавказе", в Италии — "Похищенная девушка", а в США — "Похищение человека в кавказском стиле".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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