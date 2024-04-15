Актриса и певица Наталия Орейро снялась в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу", сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени М. Горького.
Отмечается, что она побывала в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Карелии во время съёмок.
"Она [Орейро] сыграла одну из главных ролей, в процессе работы посетив Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию", — рассказали в пресс-службе.
Также "ТАСС" сообщили, что перед Наталией Орейро стояла сложная задача — ей приходилось учить множество реплик на нашем языке. Однако актриса смогла это сделать несмотря на все трудности, в том числе связанные с произношением.
В ходе одного из эпизодов Наталия Орейро предстанет в образе Снегурочки. Она заявила, что очень рада исполнить её роль.
"С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в её наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада", — сообщила актриса.
Картина должна выйти в прокат к 2025 году. Кроме Наталии Орейро, в ней приняли участие Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие актёры.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.