Актриса и певица Наталия Орейро снялась в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу"

Наталия Орейро приняла участие в российском фильме "Письмо Деду Морозу"

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса и певица Наталия Орейро снялась в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу", сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени М. Горького.

Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отмечается, что она побывала в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Карелии во время съёмок.

"Она [Орейро] сыграла одну из главных ролей, в процессе работы посетив Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию", — рассказали в пресс-службе.

Также "ТАСС" сообщили, что перед Наталией Орейро стояла сложная задача — ей приходилось учить множество реплик на нашем языке. Однако актриса смогла это сделать несмотря на все трудности, в том числе связанные с произношением.

В ходе одного из эпизодов Наталия Орейро предстанет в образе Снегурочки. Она заявила, что очень рада исполнить её роль.

"С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в её наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада", — сообщила актриса.

Картина должна выйти в прокат к 2025 году. Кроме Наталии Орейро, в ней приняли участие Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие актёры.