Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим в духовке полезный десерт из смеси орехов и семян: вариант гранолы
Сотрудники ГИБДД устроят усиленный рейд в Москве с 16 апреля
Ученым удалось доказать материальную природу мысли
Forbes: Основатель Positive Technologies Юрий Максимов стал долларовым миллиардером
Нутрициолог Сазонов: избыточное потребление арбузов может привести к отёкам и ранним морщинам
Породы собак, которые не любят гулять по улице
Татьяна Лазарева* показала зажигательный танец Пугачёвой: "Ей не говорите!"
Перечислены детские привычки, которые могут отразиться на здоровье в будущем
Губернатор Волгограда пообещал Путину расселить аварийное жилье
Актриса и певица Наталия Орейро снялась в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу"

Наталия Орейро приняла участие в российском фильме "Письмо Деду Морозу"

1:18
Кино

Актриса и певица Наталия Орейро снялась в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу", сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени М. Горького.

Наталия Орейро приняла участие в российском фильме "Письмо Деду Морозу"
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отмечается, что она побывала в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Карелии во время съёмок.

"Она [Орейро] сыграла одну из главных ролей, в процессе работы посетив Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Карелию", — рассказали в пресс-службе.

Также "ТАСС" сообщили, что перед Наталией Орейро стояла сложная задача — ей приходилось учить множество реплик на нашем языке. Однако актриса смогла это сделать несмотря на все трудности, в том числе связанные с произношением.

В ходе одного из эпизодов Наталия Орейро предстанет в образе Снегурочки. Она заявила, что очень рада исполнить её роль.

"С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в её наряде, и это стало возможным в фильме — я очень этому рада", — сообщила актриса.

Картина должна выйти в прокат к 2025 году. Кроме Наталии Орейро, в ней приняли участие Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие актёры.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Последняя историческая развилка для Украины: или условия России, или смерть Виктор Пахомов Зеленский поставил задачу Сырскому удержать Часов Яр любой ценой до саммита Дмитрий Плотников Когда живые поклоняются мёртвым: посмертное путешествие друга Екатерины II Сергей Лебедев
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Politico: Британия не сможет конфисковать замороженные активы России
Депутат Бессараб: майские пенсии и зарплаты выплатят россиянам накануне праздников
Четыре альтернативных подхода к окрашиванию без риска для ваших волос
Глава ФЛГР Вяльбе охарактеризовала Большунова как "волчару, за которым все бегут"
Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств
Марина Рыкалина: не торопитесь сажать цветы в апреле
Историк моды Александр Васильев оценил средневековые европейские туалеты
Эксперты посоветовали покупать валюту перед летним отпуском
Врачи назвали бесполезные органы, сохранившиеся в человеческом теле
Автоэксперты провели анализ и рассказали, каким должно быть давление масла в ДВС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников