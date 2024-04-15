Никита Кологривый рассказал, почему он считает Ивана Янковского плохим артистом, и высказался о том, кто мог бы лучше сыграть Вову Адидаса в "Слове пацана"

Никита Кологривый назвал Ивана Янковского неискренним актёром

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Никита Кологривый рассказал в интервью с Лаурой Джугелией для YouTube-канала FAMETIME TV, что он хорошо относится к Ивану Янковскому как к человеку и считает его прекрасным другом, однако сомневается в его актёрских способностях.

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По словам Кологривого, Янковский слабый актёр, потому что он "неискренний". Также Никита высказал мнение о том, кто мог бы сыграть Вову Адидаса в "Слове пацана" лучше Янковского.

По словам Кологривого, в российском кино можно насчитать как минимум шесть актёров, которые сделали бы эту роль более сильной и яркой, однако он особенно выделил Юрия Борисова. Кологривый считает, что именно этот актёр получился бы таким Вовой Адидасом, какой должен был быть в сериале.

Несмотря на скептическое отношение к актёрским данным своего коллеги, Кологривый признал, что Янковский хорошо сыграл в сериале "Преступление и наказание".