Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ольгу Волкову с днём рождения

Михаил Мишустин поздравил народную артистку РФ Ольгу Волкову с 85-летием

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Михаил Мишустин, премьер-министр нашей страны, поздравил народную артистку России Ольгу Волкову с её 85-летием на сайте правительства, передаёт агентство "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он написал, что актриса блестяще реализовалась в выбранной профессии и в 2024 году продолжает радовать зрителей новыми ролями в проектах — как в кино, так и в театре.

"Вы — невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь — яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии. Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике. Сегодня вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми работами в кино и спектаклях", — поздравил артистку премьер-министр РФ.

Напомним, что Ольга Волкова сыграла во многих проектах. В их числе "Остров сокровищ" и "Папины дочки". В общей сумме она приняла участие более чем в 130-и фильмах и сериалах. При этом Ольга Волкова играет и на театральной сцене. Кроме того, за свою жизнь она стала автором 2-х книг: "Ольга Волкова" и "Перекрёстки судьбы. О моём Доме, о моём Театре".