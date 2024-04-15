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Кологривый об измене с Агатой Муцениеце: потребность в романах на съемках возникает у многих артистов

Никита Кологривый признался, что ходил налево, но строил из себя приличного мужа

1:38
Кино

Никита Кологривый пока вернулся к семье: жене и дочке. А ведь говорили, что супруги расстались по причине измены актера с коллегой по цеху Агатой Муцениеце.

Никита Кологривый признался, что ходил налево, но строил из себя приличного мужа
Фото: YouTube канал Онлайн-кинотеатр PREMIER by Скриншот видео YouTube канала Онлайн-кинотеатр PREMIER is licensed under public domain

"Ни Агата, как и никто другой, не были причиной нашего расставания. Видимо, поклонники Агаты, или, как пишут, ее друзья, хотели бы, чтобы так было, но, увы…", - звучали такие уклончивые комментарии.

По словам актера, возможно это был роман, если кому-то так нравится. Но недолгий. В интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-проекта FameTime Кологривый рассуждал, что мимолетные связи на съемочной площадке, это потребность всех артистов, играющих пары в кино. Это своеобразная помощь игре и поиск тепла.

В фильме "Я — медведь", Кологривый и Муцениеце играли супружескую пару, переживающую кризис как в личной, так и в семейной жизни. В какой-то момент у окружающих возникли мысли, что актеры в реальной жизни тоже увлечены друг другом. Неизвестно, дошли ли эти разговоры до Павла Прилучного, с которым Никита дружен.

Несмотря на то, что Никита женат, он говорит о себе как об одиночке и честно признается, что ходил налево:

"Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие".

Любовь для него заключается в заботе и добровольной жертвенности ради избранницы. Когда постоянно хочется безвозмездно заботиться о человеке. Вероятно, подобные чувства актеру пока не довелось испытать.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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