В новой версии "Буратино" деревянного мальчика сыграет девочка из "Папиных дочек"

Стало известно, что роль Буратино в современном варианте сказки исполнит Виталия Корниенко. Этой информацией поделилась Киностудия "Водород", на днях объявившая список актеров, приглашенных на главные роли в фильме "Буратино", релиз которого состоится в 2025 году.
Вита Корниенко, 13-летняя актриса, фильмографии которой впору позавидовать многим взрослым артистам. Она снялась в сериале "Папины дочки. Новые", фильме "Лед 2" и многих других. Примечательно. что в недавнем интервью на вопрос какие еще роли она хотела бы исполнить, девочка ответила, что ей интересно было бы сыграть мальчика.
Папу Карло сыграет Александр Яценко, Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук, Кота Базилио — Александр Петров, Лису Алису — Виктория Исакова, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро — Степан Белозеров. Звезда "Слова пацана Рузиль Минекаев выступит в роли Арлекино.
В сказочной истории Игоря Волошина, режиссера "Медеи" и "Одержимой", будет звучать знакомая с детства музыка из легендарного советского фильма "Приключения Буратино", автором которой стал композитор Алексей Рыбников.
Также повысился гонорар сына шансонье.