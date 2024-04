В новой версии "Буратино" деревянного мальчика сыграет девочка из "Папиных дочек"

Стало известно, что роль Буратино в современном варианте сказки исполнит Виталия Корниенко. Этой информацией поделилась Киностудия "Водород", на днях объявившая список актеров, приглашенных на главные роли в фильме "Буратино", релиз которого состоится в 2025 году.

Фото: YouTube канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz by Скриншот видео YouTube канала Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz is licensed under public domain