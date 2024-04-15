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В новой версии "Буратино" деревянного мальчика сыграет девочка из "Папиных дочек"

Киностудия "Водород" утвердила на роль Буратино 13-летнюю актрису Виталию Корниенко

Кино

Стало известно, что роль Буратино в современном варианте сказки исполнит Виталия Корниенко. Этой информацией поделилась Киностудия "Водород", на днях объявившая список актеров, приглашенных на главные роли в фильме "Буратино", релиз которого состоится в 2025 году.

Киностудия "Водород" утвердила на роль Буратино 13-летнюю актрису Виталию Корниенко
Фото: YouTube канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz by Скриншот видео YouTube канала Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz is licensed under public domain

Вита Корниенко, 13-летняя актриса, фильмографии которой впору позавидовать многим взрослым артистам. Она снялась в сериале "Папины дочки. Новые", фильме "Лед 2" и многих других. Примечательно. что в недавнем интервью на вопрос какие еще роли она хотела бы исполнить, девочка ответила, что ей интересно было бы сыграть мальчика.

Папу Карло сыграет Александр Яценко, Карабаса Барабаса — Федор Бондарчук, Кота Базилио — Александр Петров, Лису Алису — Виктория Исакова, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро — Степан Белозеров. Звезда "Слова пацана Рузиль Минекаев выступит в роли Арлекино.

В сказочной истории Игоря Волошина, режиссера "Медеи" и "Одержимой", будет звучать знакомая с детства музыка из легендарного советского фильма "Приключения Буратино", автором которой стал композитор Алексей Рыбников.

В России снимут новую версию фильма про Буратино
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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