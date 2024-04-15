Никита Кологривый предсказал себе короткий век и назвал актёра, с которым его часто сравнивают

Никита Кологривый рассказал, с каким актёром его часто сравнивают

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Никита Кологривый признался, что он постоянно куда-то гонится, потому что боится чего-то не успеть. Этот страх связан у актёра с определённым предчувствием: Кологривому кажется, что его актёрский и человеческий век будет коротким.

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Большинство знаменитостей, которых уважает Никита, рано умерли, и звезда "Слова пацана" видит в этом почти мистическую закономерность.

"Все люди, на чей путь я смотрел и к кому стремился, они все очень рано сгорели, но они все вызывают у меня невероятное уважение", — поделился Кологривый в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

На вопрос, кто эти люди, Кологривый назвал имена Владимира Высоцкого, Олега Даля и Хита Леджера, особенно выделив последнего. По словам Никиты, его собственный образ жизни часто сравнивают с образом жизни Леджера.

Кологривый отметил, что пытается что-то изменить, чтобы не сгореть так рано, как перечисленные артисты, но не может ничего поделать со своим предчувствием, поэтому старается работать за десятерых.