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Трогательный случай, как Евгений Леонов в Тбилиси поднял настроение всей больнице, откликнувшись на просьбу врача

Ещё один поступок, который показывает, насколько простым и добродушным человеком был Евгений Леонов

1:12
Кино

В период, когда Георгий Данелия снимал фильм "Не горюй!" в Тбилиси, он решил навестить своего родственника Рамина Рамишвили, который попал в больницу с инфарктом, и взял с собой Евгения Леонова, снимавшегося в том же фильме.

Ещё один поступок, который показывает, насколько простым и добродушным человеком был Евгений Леонов
Фото: unsplash.com by Ashley Bean is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда Данелия и Леонов оказались в палате Рамина, он очень обрадовался появлению не только Данелии, но и Леонова, сразу же повеселел и стал улыбаться. Соседи Рамишвили так же отреагировали на присутствие актёра, который с удовольствием общался с больными и дарил им радость и поддержку.

Увидев, как благотворно сказывается на пациентов общение с Леоновым, врач попросил его зайти в реанимацию. Леонов с радостью выполнил просьбу, и даже тяжелобольные реагировали на актёра как на лучик солнца. По ним было видно, что им становилось хоть немного, но легче.

После этого Леонов по просьбе того же врача посетил женское отделение и вновь шутил и улыбался, поднимая всем настроение.

Этот случай лишний раз доказывает, каким добрым человеком был актёр "Джентльменов удачи" и "Большой перемены". Он был способен поддерживать даже незнакомых людей и делал это искренне и от всего сердца.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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