Рузиль Минекаев заявил, что нет ничего хорошего в подражании героям "Слова пацана"

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Рузиль Минекаев призвал не подражать персонажам сериала "Слово пацана"

0:38
Кино

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", призвал не подражать персонажам ленты. Его слова приводит телеканал "НТВ".

Рузиль Минекаев призвал не подражать персонажам сериала "Слово пацана"
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр заявил, что он не видит ничего положительного в уподоблении героям сериала и их образу жизни.

"Я не вижу в этом вообще никакой романтизации. Я не вижу в этом ничего хорошего и не вижу ни малейшего повода этому подражать и вести такой образ жизни", — сказал звезда "Слова пацана".

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Рузиль Минекаев принял участие в благотворительной акции — он доставил еду нуждающимся пожилым людям.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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