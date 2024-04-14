Рузиль Минекаев заявил, что нет ничего хорошего в подражании героям "Слова пацана"

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", призвал не подражать персонажам ленты. Его слова приводит телеканал "НТВ".
Актёр заявил, что он не видит ничего положительного в уподоблении героям сериала и их образу жизни.
"Я не вижу в этом вообще никакой романтизации. Я не вижу в этом ничего хорошего и не вижу ни малейшего повода этому подражать и вести такой образ жизни", — сказал звезда "Слова пацана".
Ранее Pravda.Ru сообщала, что Рузиль Минекаев принял участие в благотворительной акции — он доставил еду нуждающимся пожилым людям.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.