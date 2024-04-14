Рузиль Минекаев заявил, что нет ничего хорошего в подражании героям "Слова пацана"

Рузиль Минекаев призвал не подражать персонажам сериала "Слово пацана"

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Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", призвал не подражать персонажам ленты. Его слова приводит телеканал "НТВ".

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр заявил, что он не видит ничего положительного в уподоблении героям сериала и их образу жизни.

"Я не вижу в этом вообще никакой романтизации. Я не вижу в этом ничего хорошего и не вижу ни малейшего повода этому подражать и вести такой образ жизни", — сказал звезда "Слова пацана".

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Рузиль Минекаев принял участие в благотворительной акции — он доставил еду нуждающимся пожилым людям.