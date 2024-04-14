Наталья Орейро исполнила мечту 40-летнего юриста из письма к Деду Морозу и вернулась домой

В Подмосковье закончились съемки фильма с Наталией Орейро. Актриса сыграла в одном из эпизодов в роли камео, а Иван Охлобыстин и Кристина Асмус были ее коллегами по съемочной площадке.
Эпизод с Орейро снимали на территории усадьбы Ивановское в Подольске. На данный момент 46-летняя уругвайская актриса уже уехала из России, посетив по пути Карелию.
Ранее сообщалось, что звезду "Дикого ангела" пригласили в Москву для участия в съемках семейной Новогодней комедии "Письмо Деду Морозу", в которой сын 40-летнего юриста под Новый год находит письма Деду Морозу, которые тот писал в детстве. Мальчик кладёт их в почтовый ящик. Возможно, в одном из них как раз и была просьба о встрече с Наталией Орейро.
Также повысился гонорар сына шансонье.