Наталья Орейро исполнила мечту 40-летнего юриста из письма к Деду Морозу и вернулась домой

В Подмосковье завершились съемки новогодней комедии с участием Наталии Орейро

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В Подмосковье закончились съемки фильма с Наталией Орейро. Актриса сыграла в одном из эпизодов в роли камео, а Иван Охлобыстин и Кристина Асмус были ее коллегами по съемочной площадке.

Фото: commons.wikimedia.org by Lacho.rrita is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Эпизод с Орейро снимали на территории усадьбы Ивановское в Подольске. На данный момент 46-летняя уругвайская актриса уже уехала из России, посетив по пути Карелию.

Ранее сообщалось, что звезду "Дикого ангела" пригласили в Москву для участия в съемках семейной Новогодней комедии "Письмо Деду Морозу", в которой сын 40-летнего юриста под Новый год находит письма Деду Морозу, которые тот писал в детстве. Мальчик кладёт их в почтовый ящик. Возможно, в одном из них как раз и была просьба о встрече с Наталией Орейро.