Брэдли Купер и Джиджи Хадид не появляются вместе на красных дорожках, потому что у него уже есть прекрасная спутница

Брэдли Купер и Джиджи Хадид продолжают встречаться, но на красных дорожках они пока не появляются вместе. Возможно, из-за того, что у актера уже есть прекрасная спутница — его 7-летняя дочь Лея.
В декабре Лея Купер произвела настоящий фурор на красной дорожке вместе с папой. Тогда она буквально перехватила все внимание на себя. И вот он снова взял дочку от Ирины Шейк с собой на престижную церемонию "Прорыв" в Лос-Анджелесе.
На этот раз Лея не позировала вместе с папой, а ждала за кулисами. Но камеры все же ее настигли — и она выглядела очаровательно в своей красной шляпе, кожаной куртке и блестящем платье. Ее милый образ напомнил журналистам очаровательного медвежонка Паддингтона.
Также повысился гонорар сына шансонье.