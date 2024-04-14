Брэдли Купер и Джиджи Хадид не появляются вместе на красных дорожках, потому что у него уже есть прекрасная спутница

Брэдли Купер пришел на церемонию вручения премии "Прорыв" вместе с 7-летней дочкой от Ирины Шейк

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Брэдли Купер и Джиджи Хадид продолжают встречаться, но на красных дорожках они пока не появляются вместе. Возможно, из-за того, что у актера уже есть прекрасная спутница — его 7-летняя дочь Лея.

Фото: YouTube канала Hollywood Pipeline by Скриншот видео YouTube канала Hollywood Pipeline is licensed under public domain

В декабре Лея Купер произвела настоящий фурор на красной дорожке вместе с папой. Тогда она буквально перехватила все внимание на себя. И вот он снова взял дочку от Ирины Шейк с собой на престижную церемонию "Прорыв" в Лос-Анджелесе.

На этот раз Лея не позировала вместе с папой, а ждала за кулисами. Но камеры все же ее настигли — и она выглядела очаровательно в своей красной шляпе, кожаной куртке и блестящем платье. Ее милый образ напомнил журналистам очаровательного медвежонка Паддингтона.