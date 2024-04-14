Актеры "Слова пацана" вновь оказались на одной съемочной площадке в Жуковском

Актеров нашумевшего сериала "Слово пацана" заметили на съемках в Подмосковье

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Актеры сериала "Слово пацана" были замечены на съемочной площадке в подмосковном Жуковском. Пока неизвестно связано ли это со съемками продолжения картины.

Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"

На представленном SuperRu снимке присутствуют Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Андрей Максимов, Артем Кошман и Кузьма Котрелев. Название проекта, в который были приглашены звезды нашумевшего сериала, пока держится в секрете.

Ранее сценарист сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев заявил, что второй сезон пока не планируется. Хотя, по его словам, сюжет в сериале изначально был рассчитан на три сезона, но авторы не уверены в целесообразности работы над продолжением.