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Актеры "Слова пацана" вновь оказались на одной съемочной площадке в Жуковском

Актеров нашумевшего сериала "Слово пацана" заметили на съемках в Подмосковье

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Кино

Актеры сериала "Слово пацана" были замечены на съемочной площадке в подмосковном Жуковском. Пока неизвестно связано ли это со съемками продолжения картины.

Актеров нашумевшего сериала "Слово пацана" заметили на съемках в Подмосковье
Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"

На представленном SuperRu снимке присутствуют Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Андрей Максимов, Артем Кошман и Кузьма Котрелев. Название проекта, в который были приглашены звезды нашумевшего сериала, пока держится в секрете.

Ранее сценарист сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" Андрей Золотарев заявил, что второй сезон пока не планируется. Хотя, по его словам, сюжет в сериале изначально был рассчитан на три сезона, но авторы не уверены в целесообразности работы над продолжением.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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