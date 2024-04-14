Налоговая сообщила о многомиллионных долгах киностудии Охлобыстина

Киностудия актера Ивана Охлобыстина задолжала приставам более 27 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы требует взыскать эту сумму с ООО «Студия Ортодокс» из-за налоговых задолженностей. Приставы приостановили все операции по счету компании.
Охлобыстин открыл киностудию в 2007 году. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Студия Ортодокс» числятся 4 физических лица — Иван Охлобыстин, Виктор Алисов, Любовь Калинская и Геннадий Меркулов.
Иван Охлобыстин снялся в более чем 80 фильмах, среди которых «ДМБ», «Холоп-2», «Дом Солнца», «Полярный». В октябре 2023 года Охлобыстин признался, что отказался от режиссуры, так как считал себя плохим режиссером.
Актер вспоминал, что впервые снялся в кино случайно в 13 лет по предложению незнакомой женщины, встретившейся ему рядом с киностудией имени Горького. Он охотно согласился тогда, потому что это освобождало его от уроков на несколько месяцев.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.