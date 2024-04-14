Налоговая сообщила о многомиллионных долгах киностудии Охлобыстина

Киностудия Ивана Охлобыстина задолжала приставам более 27 миллионов рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Киностудия актера Ивана Охлобыстина задолжала приставам более 27 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы требует взыскать эту сумму с ООО «Студия Ортодокс» из-за налоговых задолженностей. Приставы приостановили все операции по счету компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Марк Накойхер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Охлобыстин открыл киностудию в 2007 году. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Студия Ортодокс» числятся 4 физических лица — Иван Охлобыстин, Виктор Алисов, Любовь Калинская и Геннадий Меркулов.

Иван Охлобыстин снялся в более чем 80 фильмах, среди которых «ДМБ», «Холоп-2», «Дом Солнца», «Полярный». В октябре 2023 года Охлобыстин признался, что отказался от режиссуры, так как считал себя плохим режиссером.

Актер вспоминал, что впервые снялся в кино случайно в 13 лет по предложению незнакомой женщины, встретившейся ему рядом с киностудией имени Горького. Он охотно согласился тогда, потому что это освобождало его от уроков на несколько месяцев.