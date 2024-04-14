Сара Коннор из "Терминатора" устала быть крутой и собралась на пенсию после "Очень странных дел"

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Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон заявила, что дни ее охоты на киборгов-убийц закончились

Кино

Звезда фильма "Терминатор" Линда Хэмилтон заявила, что, вероятно, уйдет на пенсию после завершения съемок в сериале "Очень странные дела".

Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон заявила, что дни ее охоты на киборгов-убийц закончились
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

По ее словам, она "устала быть крутой", поэтому хочет иметь возможность строить планы и быть уверенной, что сможет быть там, где хочет. Тем более, что последние два года у нее очень болит травмированное бедро. Хэмилтон тренировалась целый год, чтобы набрать форму для продолжения "Терминатора", но потом решила, что дни ее охоты на киборгов-убийц закончились.

"Искусственный интеллект напишет сценарий следующего фильма о Терминаторе. И убьет меня, прежде чем мы начнем снимать", — пошутила Линда Хэмилтон.

Ее персонаж в сериале "Очень странные дела" держится в секрете. Производство заключительной главы шоу было приостановлено из-за забастовки сценаристов и актеров летом 2023.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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