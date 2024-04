Сара Коннор из "Терминатора" устала быть крутой и собралась на пенсию после "Очень странных дел"

Звезда фильма "Терминатор" Линда Хэмилтон заявила, что, вероятно, уйдет на пенсию после завершения съемок в сериале "Очень странные дела".

