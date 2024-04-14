Киану Ривз танцевал сальсу со сломанной коленной чашечкой на съемках фильма "Удача"

Киану Ривз получил травму, споткнувшись о ковер на съемках фильма "Удача"

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Голливудский актер Киану Ривз получил травму, споткнувшись о ковер на съемках фильма "Удача".

Фото: flickr by Правительство штата Сан-Паулу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на режиссера Азиза Ансари, актер упал по пути в гримерку, но отработал до конца рабочего дня. Ривз не отказался от сцены, где его герой танцует сальсу, несмотря на травму. Коллеги по съемочной площадке хотели его отговорить, но он настоял на своем.

Как оказалось, актер сломал коленную чашечку, и позже его видели на съемочной площадке передвигающимся с помощью костылей.