Стартовали съёмки детективного сериала "Похищение" с Тимофеем Трибунцевым

Начались съёмки сериала "Похищение" о пропаже внука известного дирижёра

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Начались съёмки детективного триллера "Похищение", передаёт издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

Премьера должна пройти в онлайн-кинотеатре "Okko" в 2025 году. Сериал будет состоять из 12-и серий, а его режиссёром выступит Кирилл Плетнёв.

"Что ждать от съёмок? Интересного детектива с мощной психологической составляющей. А ещё — то, как Тимофей Трибунцев создаёт свой образ следователя, нового хрестоматийного персонажа, войдёт в учебники по актёрскому мастерству", — сказал режиссёр.

Среди актёров ленты можно будет увидеть Дмитрия Куличкова, Марину Васильеву, Изабель Эйдлен и других.

По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева вместе со следователем Всеволодом Косинским пытаются раскрыть дело об исчезновении внука знаменитого дирижёра. Подозревают буквально всю его семью, а следователь не остановится ни перед чем, чтобы узнать правду.

Ранее Pravda.Ru делала подборку интересных фильмов о таинственных исчезновениях.