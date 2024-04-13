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Стартовали съёмки детективного сериала "Похищение" с Тимофеем Трибунцевым

Начались съёмки сериала "Похищение" о пропаже внука известного дирижёра

1:02
Кино

Начались съёмки детективного триллера "Похищение", передаёт издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Начались съёмки сериала "Похищение" о пропаже внука известного дирижёра
Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

Премьера должна пройти в онлайн-кинотеатре "Okko" в 2025 году. Сериал будет состоять из 12-и серий, а его режиссёром выступит Кирилл Плетнёв

"Что ждать от съёмок? Интересного детектива с мощной психологической составляющей. А ещё — то, как Тимофей Трибунцев создаёт свой образ следователя, нового хрестоматийного персонажа, войдёт в учебники по актёрскому мастерству", — сказал режиссёр.

Среди актёров ленты можно будет увидеть Дмитрия Куличкова, Марину Васильеву, Изабель Эйдлен и других.

По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева вместе со следователем Всеволодом Косинским пытаются раскрыть дело об исчезновении внука знаменитого дирижёра. Подозревают буквально всю его семью, а следователь не остановится ни перед чем, чтобы узнать правду.

Ранее Pravda.Ru делала подборку интересных фильмов о таинственных исчезновениях.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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