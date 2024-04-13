Стартовали съёмки детективного сериала "Похищение" с Тимофеем Трибунцевым

Начались съёмки детективного триллера "Похищение", передаёт издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Премьера должна пройти в онлайн-кинотеатре "Okko" в 2025 году. Сериал будет состоять из 12-и серий, а его режиссёром выступит Кирилл Плетнёв.
"Что ждать от съёмок? Интересного детектива с мощной психологической составляющей. А ещё — то, как Тимофей Трибунцев создаёт свой образ следователя, нового хрестоматийного персонажа, войдёт в учебники по актёрскому мастерству", — сказал режиссёр.
Среди актёров ленты можно будет увидеть Дмитрия Куличкова, Марину Васильеву, Изабель Эйдлен и других.
По сюжету капитан МВД Аглая Мезенцева вместе со следователем Всеволодом Косинским пытаются раскрыть дело об исчезновении внука знаменитого дирижёра. Подозревают буквально всю его семью, а следователь не остановится ни перед чем, чтобы узнать правду.
Ранее Pravda.Ru делала подборку интересных фильмов о таинственных исчезновениях.
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