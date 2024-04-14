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Fallout на Amazon Prime: взгляд на экранизацию от Тима Кейна и разногласия фанатов

Создатель Fallout выразил свое мнение о сериале "Фоллаут"

1:26
Кино

11 апреля состоялась премьера всех эпизодов первого сезона сериала Fallout на платформе Amazon Prime. Тим Кейн, один из ключевых фигур, связанных с созданием первых двух частей игры, высказал свои впечатления от просмотра.

Создатель Fallout выразил свое мнение о сериале "Фоллаут"
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Anderson is licensed under CC BY-SA 4.0

Кейн, известный своим вкладом в разработку первых двух серий видеоигр Fallout, поделился положительными впечатлениями от экранизации. Он отметил качественную актерскую игру, наличие юмора и внимательное воссоздание декораций, а также отсылки к оригиналу. Он признался, что декорации его настолько впечатлили, что часть диалогов от него просто ускользнула.

Однако вокруг имени Тима Кейна всегда было много споров и конфликтов, особенно после его ухода из Interplay во время разработки Fallout 2. Некоторые пользователи соцсетей напомнили ему о прошлых разногласиях с исполнительным продюсером Брайаном Фарго, который косвенно способствовал его уходу из компании. Тем не менее, Кейн отметил, что с тех пор прошло много времени, и теперь у них дружеские отношения с Фарго.

В своем выступлении Кейн также подчеркнул агрессивные споры среди поклонников о том, какие проекты Fallout лучше — те, что были созданы Interplay, или Bethesda. Он призвал к прекращению этих дебатов, отметив, что они ведутся с людьми, которые стремятся к инновациям, и такая агрессия может нанести вред.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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