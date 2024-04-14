Fallout на Amazon Prime: взгляд на экранизацию от Тима Кейна и разногласия фанатов

11 апреля состоялась премьера всех эпизодов первого сезона сериала Fallout на платформе Amazon Prime. Тим Кейн, один из ключевых фигур, связанных с созданием первых двух частей игры, высказал свои впечатления от просмотра.
Кейн, известный своим вкладом в разработку первых двух серий видеоигр Fallout, поделился положительными впечатлениями от экранизации. Он отметил качественную актерскую игру, наличие юмора и внимательное воссоздание декораций, а также отсылки к оригиналу. Он признался, что декорации его настолько впечатлили, что часть диалогов от него просто ускользнула.
Однако вокруг имени Тима Кейна всегда было много споров и конфликтов, особенно после его ухода из Interplay во время разработки Fallout 2. Некоторые пользователи соцсетей напомнили ему о прошлых разногласиях с исполнительным продюсером Брайаном Фарго, который косвенно способствовал его уходу из компании. Тем не менее, Кейн отметил, что с тех пор прошло много времени, и теперь у них дружеские отношения с Фарго.
В своем выступлении Кейн также подчеркнул агрессивные споры среди поклонников о том, какие проекты Fallout лучше — те, что были созданы Interplay, или Bethesda. Он призвал к прекращению этих дебатов, отметив, что они ведутся с людьми, которые стремятся к инновациям, и такая агрессия может нанести вред.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.