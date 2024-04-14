Архивы и воспоминания: в процессе документальный фильм о Николь Браун и О. Джей Симпсоне

Документальный фильм о Николь Браун: жизнь, любовь и трагический финал

Документальный фильм о Николь Браун, бывшей жене актера и спортсмена О. Джей Симпсона, находится в процессе создания, как сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: commons.wikimedia.org by Alan Light is licensed under CC BY 2.0

Команда создателей работала над этим проектом в течение последнего года, планируя выпустить его в июне 2024 года. Фильм представит историю Николь Браун через ее собственную перспективу.

В документальном фильме будут принимать участие сестры Николь, ее близкие и друзья. В него также будут включены ранее не показанные архивные видеозаписи.

Николь Браун и О. Джей Симпсон были в браке в течение семи лет и имели двоих детей.

О. Джей Симпсон стал известен во всем мире после широко обсуждаемого инцидента с его бывшей женой Николь и ее возлюбленным Рональдом Голдманом. Несмотря на обильные доказательства, он был оправдан на суде присяжных. Спустя некоторое время его все-таки приговорили к тюремному заключению за ограбление.

О. Джей Симпсон ушел из жизни 12 апреля в возрасте 76 лет после длительной борьбы с раком.