Тизер-трейлер второго фильма о Джокере собрал 167 миллионов просмотров за первые сутки

Тизер-трейлер предстоящего фильма "Джокер: Безумие на двоих" собрал 167 миллионов просмотров на разных платформах за первые сутки, пишет издание "Variety".
Благодаря этому числу просмотров, тизер-трейлер побил прошлый рекорд, который установил ролик картины "Барби". Тем самым он стал самым популярным анонсом для компании "Warner Bros." за последние годы.
Премьера нового фильма должна состояться 4 октября. Главные роли в нём исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. В картине покажут историю знакомства и любви между Джокером и Харли Квинн.
Ранее Pravda.Ru сообщала о месте, в котором в первый раз продемонстрируют фильм "Джокер: Безумие на двоих".
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